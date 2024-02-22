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Mash: Сломавшего ребра Александра Панкратова-Черного выписали из больницы

Советского и российского актера Александра Панкратова-Черного, в результате неудачного падения на гастролях сломавшего пять ребер, выписали из больницы - спустя две недели, сообщает сегодня Mash.

Сломавшего ребра Александра Панкратова-Черного выписали из больницы
© Rg.ru

Канал уточнил, что при выписке у народного артиста "оставалась отечность левой половины грудной клетки", поэтому реабилитация и амбулаторные процедуры могут занять еще четыре недели. А через десять дней актеру предстоит контрольный рентген и УЗИ легких.

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Александра Панкратова-Черного госпитализировали в травматологическое отделение 6 февраля. Инцидент с падением произошел за два дня до этого.

Подозрения на инфаркт у артиста, к счастью, не подтвердились.

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Ролан Бертен