Умерла актриса Еко Ямамото, звезда фильмов про якудза, ниндзя и монстров

20 февраля в госпитале в Атами ушла из жизни важная актриса японского кино, театра и телевидения Ёко Ямамото.

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Госпожа Ямамото, родившаяся в Токио в 1942 году, пришла в бизнес в 1964-м и была творчески активна до своих последних дней.

Фильмография артистки исключительно впечатляюща и охватывает все жанры кино Японии: в ней нашлось место проектам про огромных монстров, якудза, самураев, ниндзя и более нишевым лентам.

В списке - "Азартная кошечка: Клыки триумфа", "Гигантский монстр Гаппа" (он же - "Монстр с доисторической планеты"), "Оружие резни", культ Вакамацу "Иди, иди, вечная девственница", "Якудза в тюрьме", "Деревня восьми могил", "Куноити, леди-ниндзя", "Клинок бессмертного" и еще порядка сотни пунктов.

Про уход легенды, имеющей статус одной из ведущих актрис страны, передают сегодня СМИ Японии - со ссылкой на родных.