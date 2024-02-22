«Начинают ненавидеть себя еще больше». Как живет актриса Алена Михайлова

Алена Михайлова — актриса театра и кино, которая стала известна российскому зрителю благодаря главной роли в фильме «Люби их всех» в 2019 году. Чем сейчас занимается артистка, что известно о личной жизни?

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Чем известна Михайлова

Алена Михайлова родилась 11 октября 1995 года в Перми. После школы поступила в Пермский государственный институт культуры на специальность «актриса театра и кино» (мастерская Татьяны Жарковой). Окончив институт, переехала в Москву, где и началась ее карьера в кино.

Первую эпизодическую роль сыграла в 2011 году в российской космической комедии «Звездный ворс». После этого у нее были еще две малозначительные роли — в белорусской комедии «Одолень-трава» в 2014 году и в мини-сериале «Надломленные души» в 2018 году.

Обрела популярность благодаря фильму «Люби их всех» режиссера Марии Арганович, который вышел на экраны в ноябре 2019 года. Актриса исполнила роль расчетливой аферистки Веры, которая зарабатывает тем, что «разводит» на деньги состоятельных мужчин.

Также приняла участие в сериалах «В клетке», «Чики», «За час до рассвета». В настоящее время фильмография Михайловой насчитывает около 15 работ.

Что известно о личной жизни актрисы

Алена Михайлова не состоит в официальном браке. СМИ приписывали ей отношения с актером Антом Лапенко после выхода сериала «Чики», но артисты отрицали данные слухи.

Предположительно, она состоит в отношениях, но никогда не показывала своего избранника прессе.

Что рассказала о проблемах со здоровьем

Летом 2023 года Михайлова в своих социальных сетях поделилась с подписчиками, что у нее возникли проблемы со здоровьем, в частности у нее наблюдались проблемы с кожей, когда ее «одолевали прыщи».

«Я так живу уже много-много лет. Давно хотела поднять эту тему. Все время делаю вид, что выгляжу потрясающе, но это не так. На самом деле это обратная сторона моей жизни. И эту сторону я долго не принимала, но уже пора посмотреть правде в глаза. Сниматься в таком виде трудно. От этого начинаю нервничать и ненавидеть себя еще больше, потому что это мой инструмент, который не совсем в порядке», — сказала она.

По ее словам, ей пытались прописать гормоны и антидепрессанты, но она отказалась от такого лечения.

«Просто работаю только на капельницы и чистки, чтобы вывести это все из организма. Меня пытались посадить на гормоны и антидепрессанты, но надо научиться принимать себя. Все это результат жизни в постоянном конфликте с самим собой», — отметила актриса.

Чем сейчас занимается Михайлова

Актриса в настоящее время задействована в съемках сериала «Амура». На экране она предстанет в образе бойца MMA из Владивостока, которой предстоит отправиться в Японию и сразиться с представителями местных кланов.

Для роли Михайлова набрала шесть килограммов за месяц, об этом она сообщила в своих социальных сетях.