Актриса и певица Хуана Бакальяо умерла на 99-м году жизни

24 февраля скончалась кубинская певица, танцовщица и актриса Хуана Бакальяо, она же - Хуана ла Кубана. Весной артистке, являющейся национальным культурным достоянием Острова свободы, могло бы исполниться 99 лет.

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Артистка скончалась в госпитале в родной Гаване, где находилась несколько последних дней, - сообщили в министерстве культуры страны.

"Черная богиня танцполов Гаваны" закончила карьеру с началом эпидемии коронавируса.

Хуану "открыл" в конце 1940-х Обдулио Моралес, пианист и композитор, услышав, как подросток, в ту пору работавшая прислугой, напевает, подметая пол в доме хозяев. Во всяком случае, так гласят легенды.