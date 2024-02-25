Актриса и певица Хуана Бакальяо умерла на 99-м году жизни
24 февраля скончалась кубинская певица, танцовщица и актриса Хуана Бакальяо, она же - Хуана ла Кубана. Весной артистке, являющейся национальным культурным достоянием Острова свободы, могло бы исполниться 99 лет.
Артистка скончалась в госпитале в родной Гаване, где находилась несколько последних дней, - сообщили в министерстве культуры страны.
"Черная богиня танцполов Гаваны" закончила карьеру с началом эпидемии коронавируса.
Хуану "открыл" в конце 1940-х Обдулио Моралес, пианист и композитор, услышав, как подросток, в ту пору работавшая прислугой, напевает, подметая пол в доме хозяев. Во всяком случае, так гласят легенды.
Хуана Бакальяо пела в жанрах гуарача и сон кубано, активно гастролировала по всему миру и несколько раз появлялась в латиноамериканских телешоу, а также в драме 1991 года "Латино-бар", снятой кинематографистами Кубы, Испании и Венесуэлы.