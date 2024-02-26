Зендея вышла в свет в платье с откровенными вырезами

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея вышла в свет в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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27-летняя артистка посетила очередную премьеру фильма «Дюна: Часть вторая», состоявшуюся в Нью-Йорке, США. Звезда кинокартины предстала перед камерами папарацци в белом платье в пол с длинными рукавами и объемным золотым декором на подоле. Кроме того, предмет гардероба французского бренда Stephane Rolland оказался оформлен вырезами, которые в том числе обнажали живот и бедра.

Знаменитость надела много колец, сделала макияж в естественной цветовой гамме, нанесла на ногти золотистый лак и распустила волосы.