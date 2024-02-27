«Мне изменила девушка»: 16-летний актер из «Слова пацана» об отношениях

Актер Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в нашумевшем сериале «Слово пацана», рассказал о драме в личной жизни. В YouTube-шоу «50 вопросов» 16-летний артист признался, что ему изменила возлюбленная, и теперь ему хочется сделать ей больно в ответ.

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У меня была девушка, она сделала больно. И мне хочется сделать ей что-то подобное. Она мне изменила. Как-то странно испытать это в 16 лет. Об измене рассказал парень, с которым она была, — рассказал Могильников.

По словам актера, после случившегося влюбленные неделю выясняли отношения, переписывались, девушка выбросила его вещи. Могильников признался, что жил в родном городе вместе с возлюбленной и ее мамой. После выхода «Слова пацана» девушка писала ему, однако была заблокирована.

Актер добавил, что к нему часто подходят девушки с просьбой сфотографироваться. В некоторых случаях это вызывает неловкость, признался актер.

У меня много случаев было, когда подходят фанатки 12-летние, 13-летние и даже 11-летние и говорят: «Я тебя люблю, давай встречаться». Это неловко. Но когда подходят 28-летние девушки фоткаться, у меня мужской инстинкт срабатывает, я такой думаю: «Вау, я в шоколаде», — рассказал Ярослав.