Умер турецкий актер и модель Толга Саваджи

26 февраля скончался Толга Саваджи, турецкий актер, модель, телеведущий и предприниматель.

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Саваджи умер от сердечного приступа в Нью-Джерси в возрасте 60 лет. Десять лет назад уйдя из кино, Саваджи перебрался со своей третьей женой, писательницей, в США, где открыл фирму по обслуживанию ретро-автомобилей.

Некролог публикует Sabah - со ссылкой на подтверждение от супруги суперзвезды 1980-х.

Сестра артиста, модель Сибель, печальное сообщение подтвердила.

Толга Саваджи родился в 1963 году в Стамбуле. Окончил колледж. Обучение продолжил в Италии, там же начал карьеру модели - в первой половине 1980-х. Занимался водным поло и мотогонками. В 1985-м дебютировал в кино.