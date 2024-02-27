Умер турецкий актер и модель Толга Саваджи
26 февраля скончался Толга Саваджи, турецкий актер, модель, телеведущий и предприниматель.
Саваджи умер от сердечного приступа в Нью-Джерси в возрасте 60 лет. Десять лет назад уйдя из кино, Саваджи перебрался со своей третьей женой, писательницей, в США, где открыл фирму по обслуживанию ретро-автомобилей.
Некролог публикует Sabah - со ссылкой на подтверждение от супруги суперзвезды 1980-х.
Сестра артиста, модель Сибель, печальное сообщение подтвердила.
Толга Саваджи родился в 1963 году в Стамбуле. Окончил колледж. Обучение продолжил в Италии, там же начал карьеру модели - в первой половине 1980-х. Занимался водным поло и мотогонками. В 1985-м дебютировал в кино.
В фильмографии, насчитывающей три десятка пунктов, - "Мой самый лучший друг", "Два лица Стамбула", "Млечный путь", "Ветры любви", "Ты и я", "Желание".
Первая жена - певица Айлин Ливанели, с которой они вели музыкальное телешоу.