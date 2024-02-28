Актер Брэдли Купер признался, что жив благодаря дочери

«Кто-то должен был сказать — мы бросаем тяжелый якорь. Я бы говорил — как так, мы летим на всех парусах, корабль только что обновили, попутный ветер! А мне нужно было услышать — нет, нет, близится цунами, нужен якорь и нужно его бросить. Потому что это будет самым важным отныне. Твоя ДНК расскажет тебе, что в мире есть что-то поважнее тебя», — рассуждает актер.