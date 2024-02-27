Умер актер Стейн Винги, звезда скандинавских сериалов

26 февраля ушел из жизни Стейн Винги, норвежский актер кино и сериалов, режиссер и продюсер, номинант премии "Эмми".

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Артист умер на 84-м году жизни, передают СМИ страны со ссылкой на его родных. Причину и обстоятельства смерти не указывают.

Винги родился в 1940 году в Осло. Снимался с середины 1960-х.

Одна из самых известных ролей - Аксель в международном военном сериале "Сражение за тяжелую воду" 2015 года.