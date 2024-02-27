Умер актер Стейн Винги, звезда скандинавских сериалов
26 февраля ушел из жизни Стейн Винги, норвежский актер кино и сериалов, режиссер и продюсер, номинант премии "Эмми".
Артист умер на 84-м году жизни, передают СМИ страны со ссылкой на его родных. Причину и обстоятельства смерти не указывают.
Винги родился в 1940 году в Осло. Снимался с середины 1960-х.
Одна из самых известных ролей - Аксель в международном военном сериале "Сражение за тяжелую воду" 2015 года.
Отец - известный художник Сигурд Винги. Жена - актриса и певица Кари Онстадт. У пары родились трое детей, включая актрису Викторию Винги (Тириль из "Лиллехаммера").