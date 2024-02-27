Жандармерия изъяла из дома Алена Делона десятки единиц оружия

Сотрудники французской жандармерии изъяли из дома актера Алена Делона несколько десятков единиц огнестрельного оружия, предположительно, в связи с состоянием здоровья мужчины. Об этом сообщила газета Parisien.

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Правоохранительные органы изъяли оружие несмотря на наличие у Делона разрешения на его хранение. Журналисты предположили, что такое решение было связано с ограничением дееспособности 88-летнего актера в январе.

Возлюбленная кинозвезды Хироми Роллен выразила обеспокоенность наличием у Делона оружия несмотря на то, что актер отказывается проходить необходимое лечение, передает газета.

В последнее время имя Делона все чаще звучит в СМИ. Так, 15 января, издание Figaro со ссылкой на источник сообщало, что спутница актера Хироми Роллен обратилась в прокуратуру, обвинив его детей в «попытке умышленного убийства» отца. По ее словам, дети якобы остановили лечение актера, хотя осознавали, что оно «жизненно необходимо» пожилому Делону.