Умер чехословацкий актер и певец Йозеф Абель
Ушел из жизни Йозеф Абель, чехословацкий и словацкий певец (лирический тенор) и актер. В последнем качестве он, в частности, знаком зрителям по телефильму 1978 года "Мелодия белого клавира".
Исполнитель скончался на 83-м году жизни, сообщили в SND. Прощание прошло сегодня, 27 февраля, в братиславском крематории. Причина смерти не названа.
Уроженец Пьештяни, Абель получил образование в Братиславской консерватории (в 1960-1963-м), а после (1963-1967) - в Академии исполнительских искусств в Брно. В 1968-м певец стал абсолютным победителем Международного конкурса вокалистов имени Дворжака в Карловых Варах.
С 1966-го Абель работал солистом Моравско-Силезского национального театра в Остраве, а с 1982-го - более двадцати лет был ведущим солистом Словацкого национального театра оперы. Параллельно выступая в Национальном театре в Праге.