Звезда «Универа» рассказала о проблемах со здоровьем

«Лишний вес вопрос не красоты, а здоровья! Наше тело лишними килограммами показывает, что внутри что-то не так, это сигнал: "Хозяин! Обратите внимание!". И именно поэтому ни в коем случае нельзя осуждать или нелестно говорить о полных людях! В общем, у меня преддиабет», — написала актриса.