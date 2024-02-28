Пять актеров, скончавшихся во время съемок

Они могли сыграть еще десятки ролей, но не успели закончить съемки даже в своем последнем фильме. Эти звезды скончались во время работы над очередным проектом.

Хит Леджер

Актер начал карьеру в подростковых романтических комедиях, но быстро доказал, что справляется потрясающе с глубокими драматическими ролями. Хита ждала блестящая карьера: его уже номинировали на «Оскар» за роль Джокера. Но именно она серьезно пошатнула и без того подвижную психику Хита. Он стал масло спать и начал принимать препараты.

Во время съемок «Воображариума доктора Парнаса» Леджер останавливался в отеле. Вечером он принял комбинацию болеутоляющих и снотворных. Утром артист не приехал на площадку: горничная нашла его бездыханное тело в номере. «Оскар» Хит получил посмертно.

Натали Вуд

Актриса участвовала в съемках «Бунтарь без причины», когда муж уговорил ее отправиться в плавание на яхте. Путешествие должно было занять всего два дня. Но в первую же ночь молодая актриса утонула. Было ли это несчастным случаем или убийством, неизвестно до сих пор. Фильм вышел на экраны уже без Натали и провалился в прокате, а режиссер неожиданно завязал с карьерой.

Мэрилин Монро

Смерть этой культовой блондинки до сих пор остается одной из главных загадок поп-культуры. Мэрилин была воодушевлена съемками в фильме «Что-то должно случиться» и выглядела спокойнее, чем в предыдущие годы. К тому же, в ее жизнь вернулась большая любовь — актриса снова стала встречаться с баскетболистом Джо Димаджио и даже собиралась за него замуж. Но произошло непоправимое: Мэрилин нашли в своей комнате, она приняла (или ее заставили принять) слишком много таблеток для сна. Блондинка скончалась, не доведя роль до конца.

Брэндон Ли

Трагическая смерть Брэндона случилась прямо на съемочной площадке: его героя должны были убить выстрелом в живот. Конечно, патроны заменили на холостые, но в стволе застряла заглушка. Она вылетела вместе с пулей и попала в живот Брэндону, вызвав обильное кровотечение. Актер скончался в больнице, а «Ворон» вышел на экраны, когда главного артиста уже не было в живых.

Сергей Бодров