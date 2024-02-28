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Актриса Немоляева назвала современное кино усредненным в сравнении с советским

Актриса Светлана Немоляева посетовала в беседе с «Мослетой», что современный кинематограф «оставляет желать лучшего».

Актриса назвала современное кино усредненным в сравнении с советским
© Газета.Ru

«А сейчас — тотальная усредненность в кино. Актеры так похожи друг на друга, что отличить их невозможно», — возмутилась звезда «Служебного романа».

По словам Немоляевой, если советские режиссеры самостоятельно искали уникальных артистов, то сейчас «все продается» и работа происходит через агентов. Актриса считает, что подобная практика не идет на пользу кино как искусству. Она вспомнила о своем отце, постановщике Владимире Немоляеве, который был требователен к актерам.

«Да и актеры тогда были другими. Разве можно забыть Олега Ефремова, Евгения Евстигнеева, Олега Басилашвили, Олега Табакова, Татьяну Доронину? Они врезаются в память навсегда», — поностальгировала актриса.

В то же время артистка отметила, что будет работать в кино до последнего. Она назвала себя «всеядной актрисой», которая снимается много лет и не боится пробовать себя даже в сериальном жанре.

До этого Немоляева признавалась, что не может однозначно оценить свою карьеру.

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