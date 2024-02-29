Умерла секс-символ 1980-х Камила Периссе

27 февраля в Буэнос-Айресе скончалась артистка, известная как Камила Периссе.

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Периссе - аргентинская актриса театра, кино, сериалов и "мыльных опер", танцовщица и телеведущая, модель.

В своей стране Периссе считалась секс-символом, особенно - в 1980-х, появившись на обложках многочисленных журналов. Включая Playboy - и неоднократно.

Как сообщают СМИ страны со ссылкой на отраслевой профсоюз, актриса отошла в реанимации, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Причина - пневмония. Также у женщины была диагностирована болезнь Альцгеймера.