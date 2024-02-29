Умерла секс-символ 1980-х Камила Периссе
27 февраля в Буэнос-Айресе скончалась артистка, известная как Камила Периссе.
Периссе - аргентинская актриса театра, кино, сериалов и "мыльных опер", танцовщица и телеведущая, модель.
В своей стране Периссе считалась секс-символом, особенно - в 1980-х, появившись на обложках многочисленных журналов. Включая Playboy - и неоднократно.
Как сообщают СМИ страны со ссылкой на отраслевой профсоюз, актриса отошла в реанимации, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Причина - пневмония. Также у женщины была диагностирована болезнь Альцгеймера.
Камила Порро Периссе родилась 1 января 1954 года. Серьезно занималась танцами. Основала с друзьями театральную труппу. Профессионально дебютировала на сцене в 1976-м. Годом позже начала сниматься: "Моя жена мне не супруга", "Дамский фотограф", "Осужденный в ад", "Рабыни", так далее.