Эксклюзивные кадры со свадьбы Рузиля Минекаева и жены Азизы
После выхода в прокат сериала «Слово пацана» поклонницы сразу заприметили Рузиля Минекаева, который сыграл Марата. Но к их сожалению, парень оказался женат. 24-летний парень живет вместе с красавицей Азизой. Недавно у возлюбленных родился ребенок.
Воспитанием в основном занимается девушка, так как Рузиль постоянно находится на съемках. В социальных сетях супруги часто делятся подробностями своей личной жизнь. Так, Азиза поделилась с подписчиками трогательными фотографиями со свадьбы, которых еще не было в Сети.
Напомним, ранее молодая пара рассказывала, как соблюдала все каноны мусульманской свадьбы. Они проходили специальный обряд и дали клятву перед Аллахом. Торжество прошло скромно, в деревне.
«Фотки с нашего никаха, которые никто не видел. Никах — мусульманский обряд, который проводят в мечети, после которого наступают обязанности мужа и жены», – рассказала жена Рузиля.
Девушка добавила, что большой свадьбы на 200 человек не было, так как это совсем не в их стиле. Кроме того, всем хейтерам девушка объяснила, что штамп в паспорте у них тоже стоит.
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