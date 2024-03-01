После выхода в прокат сериала «Слово пацана» поклонницы сразу заприметили Рузиля Минекаева, который сыграл Марата. Но к их сожалению, парень оказался женат. 24-летний парень живет вместе с красавицей Азизой. Недавно у возлюбленных родился ребенок.

Воспитанием в основном занимается девушка, так как Рузиль постоянно находится на съемках. В социальных сетях супруги часто делятся подробностями своей личной жизнь. Так, Азиза поделилась с подписчиками трогательными фотографиями со свадьбы, которых еще не было в Сети.

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Напомним, ранее молодая пара рассказывала, как соблюдала все каноны мусульманской свадьбы. Они проходили специальный обряд и дали клятву перед Аллахом. Торжество прошло скромно, в деревне.

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«Фотки с нашего никаха, которые никто не видел. Никах — мусульманский обряд, который проводят в мечети, после которого наступают обязанности мужа и жены», – рассказала жена Рузиля.

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