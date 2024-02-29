Умер актер из сериала "Комиссар Рекс" Луис Мольтени

Скончался Джанлуиджи "Луис" Молтени, итальянский актер кино, сериалов и театра, комик, неофициальный национальный двойник Дэнни ДеВито.

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Артист умер 28 февраля в Риме, передает DG. Причина не названа.

Последним проектом Молтени стала лента Romeo è Giulietta, вышедшая на экраны за несколько дней до его смерти.

Джанлуиджи Молтени родился в 1950 году в Сереньо в Ломбардии. Театральную карьеру начал в 1979-м, экранную - годом позже.