Голливудская звезда Энн Уитфилд умерла после инцидента на прогулке

Скончалась Энн Уитфилд, звезда классического Голливуда, бывшая актриса-ребенок.

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Уитфилд, родившаяся в 1938 году в Миссисипи, - это Сьюзан из номинированного на "Оскар"мюзикла "Светлое Рождество". Плюс на ее счету еще 65 картин, сериалов и масса рекламных роликов.

Уитфилд начала карьеру еще в семь лет - на радио, экранный дебют - 1950 год.

Миниатюрная актриса ушла на покой в самом конце 1990-х, до того снявшись в проектах "Колчак: Ночной охотник", "Человек на шесть миллионов долларов", "Критическое положение!", "Железная сторона", "мыльной опере" "Дни нашей жизни", в оригинальном "Перри Мейсоне", полудюжине долгоиграющих вестернов из "золотого фонда".

Согласно официальному заявлению семьи, Уитфилд умерла в больнице города Якима, штат Вашингтон, "после внезапного инцидента на прогулке".