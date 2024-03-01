Талантливые актеры, не получившие “Оскар”

“Оскар” — это одна из самых желанных наград среди актеров и работников киноиндустрии. Еще бы, ведь это самая знаменитая и почетная премия! Но иногда выходит так, что она незаслуженно обходит стороной очень талантливых актеров, а зрители потом удивляются — как так, и он без “Оскара”? Популярный блогер Арина Данилова составила список тех звезд, которые почему-то до сих пор не обзавелись золотой статуэткой.

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Джонни Депп

Да-да, тот самый харизматичный пират, знаменитый шоколатье и Эдвард руки-ножницы. Мне кажется, что у Джонни Деппа так много разноплановых персонажей, и с каждым из них он справляется на ура! Мастер перевоплощений уже трижды выдвигался в кандидаты на премию, но так и не стал победителем. В своих интервью актер признавался, что премии его не интересуют. Депп обещает продолжать радовать фанатов яркими образами, ведь главное для него — любовь зрителей!

Киллиан Мерфи

Очень яркий и запоминающийся актер, да и список кинолент, в которых он снимался, довольно обширный — сериал «Острые козырьки», который принес Киллиану известность, а также фильмы «28 дней спустя», «Темный рыцарь», «Начало», «Дюнкерк» и многие другие. И вот чудо — первая номинация на “Оскар” за главную роль в «Оппенгеймере»! Надеюсь, что победит именно он!

Хелена Бонэм Картер

Как мне кажется, это одна из самых запоминающихся актрис современности — эпатажная и очень яркая! На ее счету много запоминающихся ролей: Марла из “Бойцовского клуба”, Беллатриса Лестрейндж из вселенной Гарри Поттера и многие другие. Она даже стала настоящей музой Тима Бертона и появлялась в его картинах долгое время. Но статуэтку она так и не получила. Возможно, она впереди!

Джим Керри

А это и вовсе мое главное огорчение — обожаю Джима Керри, мне кажется, что это просто гениальнейший актер, который превращает любую комедию в незабываемое зрелище! Джим так и не был удостоен внимания Академии. Он получил две награды “Золотой Глобус” и попал в список кандидатов на награждение премии BAFTA. К тому же актер считается одним из самых высокооплачиваемых в Голливуде. Зато его очень любят зрители!

Кира Найтли

На счету Найтли много сильных фильмов: “Доктор Живаго”, “Пираты Карибского моря”, “Реальная любовь”, “Король Артур”. Она участвует в съемках по всему миру и сотрудничает с лучшими режиссерами, однако красивая внешность и талант не помогли ей стать победительницей хотя бы в одной категории “Оскара”. Но многие говорят, что золотая статуэтка в руках Найтли — это лишь вопрос времени!

Киану Ривз

Еще один любимчик зрителей и без “Оскара”! После выхода фантастической трилогии “Матрица” Киану Ривз стал самой востребованной звездой Голливуда. Однако его актерский талант не был признан Академией. Актер часто выбирает странные сюжеты, которые не находят отклика у критиков, зато зрители с нетерпением ждут его появления в новых картинах.

Джейк Джилленхол