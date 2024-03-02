Самые высокооплачиваемые актрисы индийского кино

Индийские актрисы пользуются феноментальной популярностью не только в своей стране, но и во всем мире. Они притягивают внимание красотой, экранными образами и, конечно, роскошной жизнью. То, что актеры — самые обеспеченные люди в Индии — вовсе не слух, поэтому мы решили слегка пренебречь принципом «не считай чужие деньги» и составили список самых высокооплачиваемых актрис индийского кинематографа.

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Приянка Чопра-Джонас

Чопра — одна из самых популярных индийских и американских актрис, за фильм она зарабатывает до $5 млн. В юности Приянка хотела стать программистом или психологом, но после того, как выиграла конкурс «Мисс мира» начала карьеру фотомодели и актрисы. Прорывом для нее стал фильм «Любовь над облаками», в котором она снялась вместе с популярным индийским актером Акшаем Кумаром и еще одной дебютанткой «Мисс Вселенная 2000» Ларой Датта.

Приянка сделала карьеру и в США. Она стала первой представительницей Южной Азии, сыгравшей главную роль в американском сериале. А снявшись в фильме «Спасатели Малибу» вместе с американским актером Дуэйном Джонсоном, она попала в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Также актриса снялась вместе с Киану Ривзом в фильме «Матрица: Воскрешение».

Чопра запустила собственный бренд по уходу за волосами Anomaly, вышла замуж за известного американского актера и музыканта Ника Джонаса и вместе с ним открыла ресторан в Нью-Йорке под названием Sona. Также Приянка выпустила два мировых сингла: In My City в 2012 году и Exotic, который вышел в 2013 году и получил положительные отзывы музыкантов и слушателей в США и Канаде.

Дипика Падукон

Прежде чем стать актрисой Дипика профессионально играла в бадминтон. Сегодня это одна из самых высокооплачиваемых актрис Индии, ее гонорар составляет $2-4 млн за фильм.

Падукон сотрудничает с такими мировыми брендами как Louis Vuitton, Cartier, Levi’s и Adidas. Кроме этого, она инвестирует в стартапы, а недавно запустила и свой бренд средств по уходу за собой 82°E. Дипика в 2018 году попала в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, а в 2023 году она стала третьей индианкой, выбранной в качестве ведущей церемонии вручения наград премии «Оскар».

Вместе с одним из самых популярных и влиятельных индийских актеров Шах Рукх Кханом Дипика снялась в боевике «Патхан», который вышел на экраны в эпрошлом году. Общемировые сборы картины составили $130 млн. В России он стал первым за 30 лет индийским фильмом, дублированным на русский язык.

Катрина Каиф

Одна из самых привлекательных знаменитостей в Индии, по мнению СМИ. В 14 лет Каиф начала модельную карьеру, и на одном из модных показов в Лондоне ее заметил индийский режиссер Кайзад Густад, который пригласил ее сняться в фильме «Бум». Лента провалилась в прокате, но проложила Катрине дорогу в кинематограф. Сегодня ее гонорар составляет $2-3 млн за фильм.

Известность как актриса Катрина получила после выхода фильма «Как я полюбил», в котором она играла вместе с популярнейшим актером Болливуда Салманом Ханом. Впоследствии они вместе снимались во всех частях блокбастера о супер-шпионах Тигре и Зое, последняя часть вышла под названием «Тигр 3».

Катрина сотрудничает с такими брендами, как Xiaomi, Reebok, Oppo. А свою любовь к макияжу Каиф тоже превратила в бизнес, создав косметический бренд Kay Beauty.

Карина Капур Хан

Индийская киноактриса из кинематографической династии Капур, внучка великого режиссера и актера Раджа Капура. Карина — одна из наиболее высокооплачиваемых и востребованных актрис Индии, ее гонорар составляет около $2-3 млн за фильм.

Роль в фильме «Отвергнутые», в котором она дебютировала, принесла ей Filmfare Award за лучшую дебютную женскую роль. В комедии «Три идиота», ставшей популярной во всем мире, актриса исполнила главную женскую роль. Фильм возглавил список самых кассовых фильмов Болливуда. Кроме этого, Карина также продюсирует фильмы и пишет книги.

Айшвария Рай Баччан

Индийская фотомодель и актриса, которая стала одной из самых известных в мире. Ее гонорар составляет около $2 млн за один фильм. После победы на конкурсе «Мисс мира» участвовала в рекламной кампании Pepsi, снималась для журнала Vogue.

Ее дебют в Болливуде провалился, но Айшварию наградили премией Star Screen Award как многообещающего «новичка». За роль в драме «Навеки твоя», где актриса сыграла вместе с Салманом Ханом, удостоилась первой Filmfare Award за лучшую женскую роль.

Актриса снялась в голливудской комедии «Розовая пантера 2», в роли эксперта по криминологии. Также Айшвария была приглашена в фильм «Троя» вместе с Бредом Питтом, но отказалась от роли.

Айшвария более десяти лет является послом бренда L'Oreal, также сотрудничает с Coca-Cola и De Beers. Кроме этого, актриса инвестирует в стартапы и занимается благотворительностью. Айшвария Рай стала первой индийской женщиной, чья восковая фигура представлена в музее мадам Тюссо.

Алия Бхат

Алия Бхатт — индийская актриса и певица, дочь известного индийского режиссера Махеша Бхатта и актрисы Сони Раздан. Гонорар за один фильм составляет $1-3 млн.

Алия быстро построила успешную актерскую карьеру. Снималась во многих фильмах, в том числе и в нашумевшем и самом кассовом индийском фильме «RRR: Рядом ревёт революция», общемировые сборы которого составили $160 млн. Одна из последних картин, в котором Алия приняла участие — «Брахмастра, часть 1: Шива». В ней она играет со своим мужем Ранбиром Капуром, внуком знаменитого индийского актера и режиссера Раджа Капура.

Бхатт занимается кинопродюсированием, инвестирует в различные компании, также у нее есть и собственный бренд одежды Ed-a-Mamma. В число брендов, с которыми Алия сотрудничает, входят такие известные имена — Gucci, Coca-Cola, Garnier, Make My Trip, Cornetto, Manyavar.

Анушка Шарма

Анушка Шарма дебютировала в фильме «Эту пару создал Бог», снявшись вместе с Шах Рукх Ханом. Сыграла главную героиню в комедии «Пикей» с Амиром Кханом, которая получила множество положительных отзывов критиков и стала одной из самых кассовых кинолент в Индии. За один фильма Анушка получается $1-2 млн.