Умер О Хен Ген, звезда дорам

Ушел из жизни О Хён Гён, актер с вместительной фильмо- и сценографией, заметный своим комическим талантом.

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На счету артиста масса театральных постановок (включая репертуар русской классики), кинокартин и множество дорам - южнокорейских телесериалов.

Актер, карьера которого длилась шесть десятков лет, отошел на 88-м году жизни, - передают СМИ Южной Кореи со ссылкой на заявление семьи.

О Хён Гён умер утром 1 марта в доме престарелых.

Отмечается, что в конце лета прошлого года пожилой исполнитель перенес кровоизлияние в мозг, после которого так и не смог восстановиться. Кроме того у актера, лауреата ряда национальных наград, был рак.

Похороны пройдут 5 марта.

О Хён Гён имел степень бакалавра корейского языка и литературы. На сцене дебютировал еще школьником, продолжив развивать навыки в студенчестве. Был сооснователем Экспериментального театра, ставшего одним из пионеров альтернативной сцены страны в 1960-х.