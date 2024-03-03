Синк может сыграть Элой в сериале по Horizon Zero Dawn

В западных социальных сетях активно обсуждают слух о том, что роль Элой в сериальной адаптации игры Horizon Zero Dawn может достаться американской актрисе Сэди Синк, сыгравшей Макс Мейфилд в «Очень странных делах».

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Хотя официально о кастинге еще объявлено не было, а производство сериала по Horizon Zero Dawn находится на стадии написания сценария, фанаты игры уверены, что звезда «Очень странных дел» отлично бы смотрелась в роли Элой.