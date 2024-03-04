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Лариса Лужина отметит 85-летие

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Лариса Лужина отмечает юбилей, ей исполнилось 85 лет. День рождения она проведет в кругу семьи и близких друзей в Пушкине, а 12 марта в Доме кино в Москве состоится ее творческий вечер.

Лариса Лужина отметит 85-летие
© Кадр из фильма "На семи ветрах"

"Сами понимаете, с годами день рождения уже не доставляет такого удовольствия, как раньше. Поэтому иногда я стараюсь куда-нибудь уехать. Один раз уехала в Париж, где встречала свой день рождения в одиночестве. Второй раз уехала с внуком в Венецию. Но все это было давно - 10 и 15 лет назад. Сейчас тоже решила, что ничего не буду делать, и уехала на пару дней в Пушкино, в Подмосковье. Поехала со своим сыном, невесткой и внуком. Еще пара моих друзей приедут. Решили день рождения тихо отметить здесь. Здесь у меня когда-то жила мама, посмотрим, где она жила, вспомним эти места", - сказала Лужина в беседе с ТАСС.

Актриса добавила, что 12 марта Гильдия актеров Союза кинематографистов России организует в Доме кино в ее честь юбилейный вечер. Поздравить Лужину придут известные артисты театра и кино, общественные деятели, друзья и коллеги.

Говоря о творческих планах, актриса рассказала, что продолжает играть в антрепризмном спектакле "Аккомпаниатор" вместе с Сергеем Никоненко, Раисой Рязановой и Александром Гундаревым. Также Лужина снялась в сериале "Райский", где ее экранным супругом стал Леонид Каневский. Помимо этого, артистка проводит творческие встречи на кинофестивалях, в июне Лужина примет участие в Международном кинофестивале "Антарес" в Сочи.

"Есть такая фраза: "Не многим дано столько лет наслаждаться этим божьим подарком под названием жизнь". Действительно, не многим дано дожить до такого возраста. Я стараюсь радоваться каждому дню, тому, что ты можешь смотреть и радоваться солнцу и весне, которая пришла", - заключила актриса.

Из биографии

Лариса Лужина родилась 4 марта 1939 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). В школьные годы будущая актриса занималась в драматическом кружке, которым руководил актер Русского драматического театра (Русского театра Эстонии) Иван Россомахин. В 1959 году Лужина получила эпизодическую роль певицы кабаре в фильме Игоря Ельцова "Незваные гости", в этом же году ее приняли во Всесоюзный государственный институт кинематографии в мастерскую народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Лужина окончила вуз в 1964 году.

Широкую известность актрисе принесла роль Светланы Ивашовой в военной драме Станислава Ростоцкого "На семи ветрах" (1962). Эта картина была представлена на кинофестивалях в Канне, Карловых Варах и других городах. В 1966 году Владимир Высоцкий посвятил Лужиной песню "Она была в Париже", написанную после ее рассказов о зарубежных поездках. Актриса также снималась в ГДР у режиссера Йоахима Хюбнера в пятисерийном фильме "Доктор Шлюттер". Лужина сыграла в проекте антифашистку Еву Дорн и ее дочь Ирену. В 1967 году большой успех получил фильм Станислава Говорухина и Бориса Дурова "Вертикаль", в котором Лужина исполнила роль врача Ларисы. Среди других ее фильмов - "Гонщики" Игоря Масленникова, "Исполнение желаний" Светланы Дружининой, "С любимыми не расставайтесь" Павла Арсенова. В 2022 году ей досталась одна из главных ролей в фильме "Русь и Ганза. Путь навстречу" режиссера Виктора Носкина. В общей сложности Лариса Лужина снялась в более чем 130 фильмах и сериалах.

С 1964 года Лужина состоит в труппе московского Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Она также участвовала в антрепризных постановках "Курица" по комедии Николая Коляды, "Аккомпаниатор" по пьесе Александра Галина, "Александр III" по произведению Маргариты Монисовой и других.

Актеры
Незваный гость
С любимыми не расставайтесь
На семи ветрах
Незваные гости
Иван Россомахин
Александр Гундарев
Борис Дуров
Раиса Рязанова
Игорь Масленников
Лариса Лужина
Станислав Ростоцкий
Сергей Никоненко
Николай Коляда
Тамара Макарова
Павел Арсенов
Сергей Герасимов
Леонид Каневский
Светлана Дружинина
Станислав Говорухин
Никита Михалков
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