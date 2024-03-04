Лариса Лужина отметит 85-летие

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Лариса Лужина отмечает юбилей, ей исполнилось 85 лет. День рождения она проведет в кругу семьи и близких друзей в Пушкине, а 12 марта в Доме кино в Москве состоится ее творческий вечер.

© Кадр из фильма "На семи ветрах"

"Сами понимаете, с годами день рождения уже не доставляет такого удовольствия, как раньше. Поэтому иногда я стараюсь куда-нибудь уехать. Один раз уехала в Париж, где встречала свой день рождения в одиночестве. Второй раз уехала с внуком в Венецию. Но все это было давно - 10 и 15 лет назад. Сейчас тоже решила, что ничего не буду делать, и уехала на пару дней в Пушкино, в Подмосковье. Поехала со своим сыном, невесткой и внуком. Еще пара моих друзей приедут. Решили день рождения тихо отметить здесь. Здесь у меня когда-то жила мама, посмотрим, где она жила, вспомним эти места", - сказала Лужина в беседе с ТАСС.

Актриса добавила, что 12 марта Гильдия актеров Союза кинематографистов России организует в Доме кино в ее честь юбилейный вечер. Поздравить Лужину придут известные артисты театра и кино, общественные деятели, друзья и коллеги.

Говоря о творческих планах, актриса рассказала, что продолжает играть в антрепризмном спектакле "Аккомпаниатор" вместе с Сергеем Никоненко, Раисой Рязановой и Александром Гундаревым. Также Лужина снялась в сериале "Райский", где ее экранным супругом стал Леонид Каневский. Помимо этого, артистка проводит творческие встречи на кинофестивалях, в июне Лужина примет участие в Международном кинофестивале "Антарес" в Сочи.

"Есть такая фраза: "Не многим дано столько лет наслаждаться этим божьим подарком под названием жизнь". Действительно, не многим дано дожить до такого возраста. Я стараюсь радоваться каждому дню, тому, что ты можешь смотреть и радоваться солнцу и весне, которая пришла", - заключила актриса.

Из биографии

Лариса Лужина родилась 4 марта 1939 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). В школьные годы будущая актриса занималась в драматическом кружке, которым руководил актер Русского драматического театра (Русского театра Эстонии) Иван Россомахин. В 1959 году Лужина получила эпизодическую роль певицы кабаре в фильме Игоря Ельцова "Незваные гости", в этом же году ее приняли во Всесоюзный государственный институт кинематографии в мастерскую народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Лужина окончила вуз в 1964 году.

Широкую известность актрисе принесла роль Светланы Ивашовой в военной драме Станислава Ростоцкого "На семи ветрах" (1962). Эта картина была представлена на кинофестивалях в Канне, Карловых Варах и других городах. В 1966 году Владимир Высоцкий посвятил Лужиной песню "Она была в Париже", написанную после ее рассказов о зарубежных поездках. Актриса также снималась в ГДР у режиссера Йоахима Хюбнера в пятисерийном фильме "Доктор Шлюттер". Лужина сыграла в проекте антифашистку Еву Дорн и ее дочь Ирену. В 1967 году большой успех получил фильм Станислава Говорухина и Бориса Дурова "Вертикаль", в котором Лужина исполнила роль врача Ларисы. Среди других ее фильмов - "Гонщики" Игоря Масленникова, "Исполнение желаний" Светланы Дружининой, "С любимыми не расставайтесь" Павла Арсенова. В 2022 году ей досталась одна из главных ролей в фильме "Русь и Ганза. Путь навстречу" режиссера Виктора Носкина. В общей сложности Лариса Лужина снялась в более чем 130 фильмах и сериалах.