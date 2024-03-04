Актер Охлобыстин: сбежавшие деятели культуры — это паразиты

«Я у пионерского костра пел песни Макаревича — «Вот новый поворот…» Я, например, не подам руку Макаревичу после того, как он спел для ВСУ… Я искренне восхищался Борисом Гребенщиковым. Ну как восхищался? Оказывается, я вкладывал в его песни смысл, которого там на самом деле не было…» — сказал он, добавив, что хорошо относился и к писателю Дмитрию Быкову (признан в РФ СМИ-иноагентом).