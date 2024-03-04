Актриса Максимова рассказала о том, как боролась со страхом на съемках

Актриса Полина Максимова призналась NEWS.ru, что ей сложно дались съемки в фильме Ильи Фарфеля «Адам и Ева». По ее словам, ей даже пришлось преодолеть свой страх перед высотой во время съемок на памятнике «Рабочий и колхозница».

Сложно было все. 27 смен — каждая на выживание. В огне горели, в воде тонули, в аварии попадали, под дождями были. У меня самый большой страх — страх высоты, я его преодолевала, сидя на памятнике «Рабочий и колхозница», — рассказала Максимова.

Британская актриса Кейт Уинслет ранее рассказала, как однажды во время съемок постельной сцены для сериала «Режим» оператора выгнали с площадки из-за смеха. По ее словам, со съемок ушла и гример, которая также не смогла удержаться от смеха, сотрудников отправили на улицу.