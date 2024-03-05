Лариса Лужина заявила, что напрасно тратила деньги на уколы красоты

Актриса Лариса Лужина призналась в беседе с kp.ru, что раньше делала инъекции гиалуроновой кислоты, однако они оказались неэффективными.

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Лужина заявила, что не видит результатов, как от уколов красоты, так и от фотоомоложения. Она считает, что только напрасно потратила деньги на эти процедуры. Актриса также назвала безоперационную подтяжку лица фикцией.

«Зримый результат дает только скальпель. Одно время я хотела сделать круговую подтяжку. Но после операции на сердце, мне это противопоказано», - объяснила артистка.

13 декабря 2023 года Telegram-канал Mash сообщил, что 12 декабря у Лужиной случился сердечный приступ. 22 декабря артистка рассказала, что чувствует себя лучше, хоть и находится в больнице. По словам 84-летней артистки, врачи не захотели ставить ей кардиостимулятор несмотря на диагноз - мерцательная аритмия.