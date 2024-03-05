Актриса Лариса Лужина заявила, что напрасно тратила деньги на уколы красоты
Актриса Лариса Лужина призналась в беседе с kp.ru, что раньше делала инъекции гиалуроновой кислоты, однако они оказались неэффективными.
Лужина заявила, что не видит результатов, как от уколов красоты, так и от фотоомоложения. Она считает, что только напрасно потратила деньги на эти процедуры. Актриса также назвала безоперационную подтяжку лица фикцией.
Должно стать неотъемлемой частью бьюти-рутины: калининградский косметолог о том, как ухаживать за возрастной кожей
«Зримый результат дает только скальпель. Одно время я хотела сделать круговую подтяжку. Но после операции на сердце, мне это противопоказано», - объяснила артистка.
13 декабря 2023 года Telegram-канал Mash сообщил, что 12 декабря у Лужиной случился сердечный приступ. 22 декабря артистка рассказала, что чувствует себя лучше, хоть и находится в больнице. По словам 84-летней артистки, врачи не захотели ставить ей кардиостимулятор несмотря на диагноз - мерцательная аритмия.
Лужина уточнила: медики приняли такое решение, так как у актрисы уже была серьезная операция на сердце, а кардиостимулятор в таком случае мог привести к проблемам со здоровьем.