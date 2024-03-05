Умерла актриса и певица Бетти Бродел, старлетка классического Голливуда

3 марта скончалась Элизабет "Бетти" Энн Бродел Францалия, американская актриса и певица, средняя из знаменитых сестер Бродел: Мэри, Бетти и Джоан.

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В 1930-1940-х Бетти снялась в десятке кинокартин: "Хозяйка свинга", "Слишком молоды, чтобы знать", "Золушка Джонс".

Как сообщили родные звезды, та "мирно отошла утром в воскресенье".

Месяц назад Бетти исполнилось 104 года.