Умерла актриса и певица Бетти Бродел, старлетка классического Голливуда
3 марта скончалась Элизабет "Бетти" Энн Бродел Францалия, американская актриса и певица, средняя из знаменитых сестер Бродел: Мэри, Бетти и Джоан.
В 1930-1940-х Бетти снялась в десятке кинокартин: "Хозяйка свинга", "Слишком молоды, чтобы знать", "Золушка Джонс".
Как сообщили родные звезды, та "мирно отошла утром в воскресенье".
Месяц назад Бетти исполнилось 104 года.
Мэри и Джоан умерли в 2015 году. Джоан, самая "звездная" из сестер, - в октябре, отметив 90-летие, Мэри - в июне, незадолго до своего 99-летия.