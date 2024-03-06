Лиса из BLACKPINK начала сниматься в “Белом лотосе”: какая роль будет у певицы?

В середине февраля в сети появилась новость, которая потрясла всех фанатов BLACKPINK: участница к-поп группы Лиса (Lisa) будет сниматься в третьем сезоне «Белого лотоса». Информация очень обрадовала поклонников. Теперь им предстоит следить не только за музыкальной карьерой девчонок, но и за их актерскими достижениями.

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На днях стало известно, что в Таиланде уже начались съемки драматического сериала, и Лиса тоже присутствует на съемочной площадке. Подтверждением слухов стала фотография, на которой певица обнимает известную таиландскую актрису Патравади Мейдан (Patravadi Mejudhon) на приветственной вечеринке. Патравади тоже будет сниматься в новом сезоне «Белого лотоса», и поклонники предположили, что их персонажи будут как-то связаны. Так какую же роль будет играть красавица Лиса?

Официальной информации пока нет, однако в сети распространились слухи от некого инсайдера, что роль Лисы будет эпизодической, и скорее всего она сыграет саму себя. Такая новость расстроила фанатов, ведь они очень надеялись увидеть девушку в каком-нибудь крутом амплуа. Что ж, будем ждать трейлера сериала, чтобы уже точно знать, какого персонажа будет играть Лиса.