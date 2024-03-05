Дочь Виторгана дебютировала в кино в Израиле

Дочь актера Максима Виторгана дебютировала в кино в Израиле. Артист рассказал об успехах Полины в соцсетях.

«С первой кинопремьерой в Израиле кое-кого. Дочь, ты очень крутая», — написал он.

Актриса снялась в сериале «Олень», который посвящен изданию газеты Элиэзера Бен Иегуды и жизни еврейской общины в Иерусалиме в 19 веке.

Виторган был женат на коллеге Виктории Верберг, в браке у них родились двое детей: помимо Полины, экс-супруги воспитали сына Даниила. Дочь артистов пошла по стопам знаменитых родственников — она окончила ГИТИС и выступала на сцене московских театров, а ее талантом восхищалась экс-мачеха телеведущая Ксения Собчак. После начала спецоперации актриса улетела из России вместе с братом. Виторган-младший уже отслужил в ЦАХАЛ (в армии обороны Израиля) и демобилизовался в сентябре 2023 года.

У артиста также есть сын от Собчак, которому восемь лет. Супруги развелись в 2019 году, о чем публично сообщили поклонникам, подчеркнув, что сохраняют нормальные отношения и вместе растят ребенка. Журналистка также отмечала, что мальчик носит двойную фамилию Виторган-Собчак.