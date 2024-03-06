Умерла актриса и певица Линда Бэлгорд

Ушла из жизни Линда Бэлгорд, американская актриса и певица, в первую очередь - звезда Бродвея. 18 февраля ей исполнилось 64 года.

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Бэлгорд родилась в Висконсине. На любительском уровне дебютировала на сцене еще школьницей. В 1982-м окончила университет штата со степенью магистра изящных искусств и актерского мастерства.

В 1982-1984-м играла в театре Fireside в Форт Аткинсоне, позже - в театрах Чикаго, куда вскоре переехала. В 1990-м перебралась в Нью-Йорк и уже через пять месяцев получила главную роль в одной из бродвейских постановок.

Играла Гризабеллу в оригинальных "Кошках" Уэббера, мадам Жири в "Призраке оперы" и Норму Десмонд в "Бульваре Сансет". Причем на роль Нормы Уэббер отобрал Бэлгорд лично.

В 1993-м вышла замуж за режиссера Эндрю Фентона - они познакомились во время работы над совместным проектом.

Некролог публикует 5 марта BW. Причина и обстоятельства смерти не разглашаются.