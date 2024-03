Умер актер Павел Зайчек

Утром 5 марта умер Павел Зайчек, актер театра, кино и ТВ, поэт, музыкант, драматург, художник.

© Кадр из фильма "Пуговичники"

Как сообщил в соцсети владелец звукозаписывающего лейбла Guerilla Records, чешский артист умер в больнице в результате продолжительной болезни, причем добила исполнителя пневмония.

Зайчек, родившийся в 1951 году в Праге, был одним из крупнейших представителей чехословацкого андеграунда. В первую очередь Павел известен по проекту DG 307 (код диагноза, при котором молодых людей освобождали от службы в армии, он был у Зайчека).

DG 307 - экспериментальная рок-группа, основанная Зайчеком в 1973-м и находившаяся в глубочайшем подполье.

В 1976 году Зайчек был арестован вместе с участниками группы The Plastic People of the Universe и приговорен к году тюремного заключения.

В начале 1980-х музыкант эмигрировал, жил в Швеции и США, в 1995-м вернулся на родину и возродил коллектив.

На экране дебютировал в 1981-м. Снялся в проектах "Пуговичники", "Выход ангела", "Кабриолет", "Как принц королевство спас", "Замечательные времена", "Будет хуже".