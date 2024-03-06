Умер французский музыкант и актер Жан-Пьер Буртер

4 марта ушел из жизни Жан-Пьер Буртер, французский музыкант, композитор и актер - его музыка звучит в том числе в культовом мультфильме Рене Лалу 1982 года "Властелины времени".

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Песни Буртена неоднократно отметились на "Евровидении". Их исполняли Шарль Азнавур и Джонни Холлидей.

Кино- и видеография артиста - не менее восьмидесяти проектов: "Добыча" Роже Вадима с Джейн Фондой, "Сумасшедшее сердце", "Винегрет" с Мишель Мерсье, важный сериал 1970-х "Арсен Люпен", "Обжоры", "Алло, Беатрис!"

С середины 1980-х музыкант постоянно появлялся в телешоу.

Жан-Пьер родился 31 января 1942 года в оккупированном нацистами Париже в семье композитора Анри Буртена. Карьеру начал в 1960-х - в составе рок-н-ролльной группы Les Chats Sauvages.

Некролог публикует Le Figaro. Причина смерти не указана.