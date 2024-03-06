Итальянская киноактриса Орнелла Мути назвала любимое блюдо русской кухни

Итальянская киноактриса Орнелла Мути, больше всего известная российскому зрителю по фильму "Укрощение строптивого", на площадке Всемирного фестиваля молодежи призналась, что ее любимое блюдо русской кухни - пельмени.

© 0Российская Газета

Кроме того, она рассказала, что планирует написать книгу, которая будет называться "От России до Италии". Актриса подчеркнула, что у нее "всегда была русская душа" и она "очень романтичный человек, мечтатель".