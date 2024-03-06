Итальянская киноактриса Орнелла Мути назвала любимое блюдо русской кухни
Итальянская киноактриса Орнелла Мути, больше всего известная российскому зрителю по фильму "Укрощение строптивого", на площадке Всемирного фестиваля молодежи призналась, что ее любимое блюдо русской кухни - пельмени.
Кроме того, она рассказала, что планирует написать книгу, которая будет называться "От России до Италии". Актриса подчеркнула, что у нее "всегда была русская душа" и она "очень романтичный человек, мечтатель".
Говоря о планах на будущее, Мути отметила: "Мы пытаемся с моей дочерью производить экологичные товары - сумки, аксессуары, обувь. Есть много материалов, которые могут заменить кожу. Также мы хотим создать центр для взрослых, типа "Диснейленда". Все думают о детях, но мало кто о развлечениях для взрослых".Отвечая на вопрос корреспондента "РГ", как Орнелла Мути будет отмечать 8 Марта, актриса улыбнулась: "Я думаю, что женщин нужно отмечать каждый день, каждую минуту, потому что это важная фигура семьи".