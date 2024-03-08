Директор Театра Вахтангова рассказал об артистах, труппе и борьбе с перекупщиками

«Театр — это кастрюля с кипящим и обжигающим бульоном, которую, тем не менее, надо крепко держать в руках», — сказал на мастер-классе в городе Дзержинске директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

© пресс-служба театра им. Е. Вахтангова

Уникальный мастер-класс для деятелей культуры Нижегородской области прошел в рамках фестиваля российского отечественного кино «Черноречье Фест». Президентом фестиваля выступил Сергей Новожилов. Программным директором — Александра Жукова. В организации фестиваля приняли участие правительство Нижегородской области и администрация города Дзержинска.

— Кирилл Игоревич, как вы думаете, чем может быть полезен ваш мастер-класс для директоров и продюсеров Нижегородских театров, все-таки Москва — это столичный город, а регион есть регион…

— Чем полезно мое выступление для директоров театров, наверное, они сами определят. Я пытался предложить не бояться свежих идей, инициатив, донести до коллег мысль, что не нужно останавливать развитие своих театров, нужно идти в ногу со временем и не замыкаться внутри региона.

Вот вы говорите: «Москва», мне всегда очень обидно, когда я слышу от директоров или руководителей региональных театров подобную оценку своего труда. Но хочу сказать, что место театра определяется не его географией, а тем, что там происходит. Мы знаем примеры нестоличных театров, которые славились на весь мир. И определяли векторы развития нашего искусства…

— Вы не предполагали, что директора региональных театров начнут жаловаться на свои проблемы?

— Я знаю, что театрам в регионах тяжело. Театры задавлены бюрократическим влиянием местной исполнительной власти. Постоянно выпускаются какие-то нелепые законные акты, какие-то наставления и приказы. Поэтому я всегда внимательно слушаю, всегда пытаюсь вникнуть, и, если могу, даю совет, как поступить, или, если это в моих силах, то стараюсь донести проблему до власть предержащих.

Таких вопиющих жалоб в Дзержинске не высказал никто. Может быть, потому что в зале сидел глава города Иван Николаевич Носков. Но, как по мне, его присутствие во время разговора — показатель, такое редко бывает, чтобы глава города, глава исполнительной власти, у которого миллион забот: и снег, и крыши, и сосульки, и СВО, и пенсионеры, и социальная сфера и так далее, сидел и слушал разговоры театральных деятелей. Мне было приятно, что человек, облеченный властью, заинтересован и его волнует, какой сегодня должен быть в городе театр. Я никому не навязываю своего мнения, просто делюсь тем, что мы делаем, привожу аргументы, цифры, результаты, а дальше — ты можешь брать на вооружение, можешь соглашаться или не соглашаться.

— Удивительно, но вы очень строго и категорично высказались во время беседы на тему качества антрепризных постановок.

– Я категорически жестко отношусь к качеству современных антреприз. Считаю, что это самый низкопробный бизнес, там нет ни искусства, ни творчества, там есть желание заработать, как артистов, так и продюсеров и прокатчиков. Порой бывает стыдно, когда узнаваемый, уважаемый и известный, а иногда и в звании народного артист участвует в таком «действе» ради денег. Это профанация драматического искусства. В этом мы сами виноваты все — и деятели театра, и зрители, потому что позволили антрепризам низкого качества заполонить все площадки в регионах России. Мне кажется, что надо больше поддерживать гастроли репертуарных театров.

— С вашим приходом на пост директора уровень бытового сервиса в театре существенно возрос. Не вызывает сомнения, что это результат многолетнего управленческого опыта.

— Об этом я также говорил на мастер-классе, мне хотелось поделиться вещами совершенно новыми, которые развивают сферу культуры. Сегодня зритель, помимо встреч с прекрасным искусством, хочет получать качественную услугу. Прошло то время, когда зрители приходили в театр, смотрели спектакль и считали миссию выполненной. Сейчас зритель, приходя в театр, помимо спектакля обращает внимание буквально на все: на отсутствие очередей в гардеробе, качество обслуживания в театральном буфете, поэтому важно развивать различные дополнительные услуги.

В любом учреждении культуры должна быть своя книжная лавка… Не киоск по продаже каких-то безделушек или бижутерии — превращать учреждение культуры, а уж тем более театр в подобие рынка, я считаю, нельзя. А вот иметь книжный киоск, где продаются книги о театре, издания о известных артистах, корпоративная продукция, календари, футболки — это возможно. У нас есть свой киоск, мы продаем книги, связанные с историей вахтанговского театра, с артистами, помимо этого, мы берем на реализацию книги, связанные с общей историей развития театрального искусства.

Наш билетный кассир работает в кассе до 18 часов, а после приходит работать в фойе театра продавать книги. Мы установили кассу, у каждой книги есть штрих-код, и нет никаких проблем, продаем и платим с этого налоги. Книжная лавка в фойе театра, книги по истории театра — это все создание той самой театральной культурной атмосферы внутри учреждения, что очень важно.

– Я часто в социальных сетях видела, как вы лично отвечаете на разные вопросы и выслушиваете пожелания людей. Неужели мнение десяти-двадцати зрителей так уж важно для вас?

— Безусловно. Я постоянно читаю отзывы о нашем театре и если прочту отзыв о том, что кто-то из работников позволил себе нахамить зрителю, то после проверки обстоятельств этот сотрудник или охранник или специалист службы приема зрителей тут же будет уволен из театра. За последние десять лет мне пришлось уволить из театра три или четыре человека, потому что всегда прав зритель, который приносит в театр свой трудовой рубль. В театре важна в первую очередь вежливость, и я часто повторяю фразу: «Если вам нахамили в гардеробе, то никакой Маковецкий на сцене не исправит впечатление от театра».

К сожалению, встречаются хамство и недоброжелательность и среди зрителей. В любом театре такие случаи бывают. Но это никак не должно оправдывать хамство сотрудников театра. С проблемными зрителями надо общаться спокойно и уважительно. Чтобы инцидентов было меньше, мы стараемся воспитывать зрителей, которые приходят к нам в театр.

У нас есть жесткое правило — мы начинаем каждый спектакль в 19:07. Мы называем это семь минут вежливости для зрителей, так как все понимаем — пробки, загруженные дороги, в театре надо сдать одежду в гардероб, отдышаться, посмотреть на себя в зеркало. Поэтому у нас существует понятие: «семь минут Вахтанговской вежливости» и ровно в 19 часов 7 минут двери партера закрываются вне зависимости от того, какой у вас билет.

Прозвучал третий звонок, никто из билетеров не имеет право пустить человека в партер. Опоздали? Пожалуйста — на балкон, а в антракте пересядете. Не скрою, бывали конфликтные ситуации, одна дама даже дошла до суда, чтобы ей вернули деньги за билет. Но ей еще на досудебном разбирательстве объяснили, что билет — это не только ваше право на просмотр спектакля, а еще и договор с театром, у которого тоже есть свои требования к вам, как к зрителю. На билете прописаны правила театра. Давайте уважать артиста, который вышел на сцену, и шум, и разговоры в зале мешают ему делать свою работу. Мешают другим зрителям получать удовольствие от действа… Это культура, которая веками складывалась в театральном искусстве нашей страны.

— Востребована ли у вас новая услуга — экскурсии по театру? Много ли людей желают попасть на экскурсии?

— Не только востребована — это настоящая «золотая жила!» Всего у нас есть три экскурсии, одна из них «Театр Вахтангова. Прошлое и настоящее». Есть также «Вахтанговское закулисье. Новая сцена» и экскурсия по музею-квартире Е. Вахтангова. Получился самый востребованный театральный продукт, в том числе доступный по «Пушкинской карте». Ходят студенты, ходят школьники целыми классами, пишут заявки, и билетов на эти экскурсии уже нет до конца марта, и, что самое главное, пишутся такие замечательные посты в социальных сетях — это лучшая реклама для театра. Это можно сделать в любом городе, важно найти такого известного героя, который принес славу городу, и проводить такие же интересные экскурсии. Я предлагал директорам региональных театров взять эту замечательную идею на вооружение.

— Хотелось задать вопрос по поводу соцсетей. Такая сейчас неразбериха, где можно писать, где нельзя. Можно ли писать посты о театре или, например, театральную критику в запрещенных в России социальных сетях?

— Это запрещено законом. По закону все государственные учреждения не имеют права размещать информацию о своей деятельности в двух известных социальных сетях. К сожалению, когда их запретили, мы потеряли такую аудиторию, что вам даже трудно представить, у нас было огромное количество подписчиков — и мы их лишились. Нам потребовалось порядка полугода, чтобы восстановить свою аудиторию в других социальных сетях. Но социальные сети — это очень эффективный инструмент для развития театральной деятельности, единственный нюанс — в каждой сети информационный блок создается по новой, нельзя повторяться.

Наши соцсети и официальный сайт ведут всего два человека, а не какой-то отдельный маркетинговый отдел, и они прекрасно справляются с задачей. Каждую неделю мы утверждаем медиаплан по публикациям, поэтому все время думаем, как подать информацию, чтобы у нее были эксклюзивность и максимальный охват.

— Хочется отметить, что у вас прекрасный сайт, но порой на вашем сайте очень сложно купить билеты по приемлемой цене. А те цены, которые остаются на сайте, они, простите, сильно «кусаются»…

— Да, у нас действительно прекрасный сайт, он создан к столетию театра, дизайн сайта разработан художником Максимом Обрезковым и моим заместителем Антоном Прохоровым, мы проанализировали все лучшее, что было на тот момент, и написали программу. Чтобы сайт не рухнул, не завис, требуются огромные затраты и в том числе для того, чтобы зрители могли быстро купить билеты.

И каждый вечер у меня пачка жалоб на электронную почту по поводу того, что билеты на спектакль заканчиваются через двадцать минут. Потому что существует куча ботов и спекулянтов, которые буквально через десять минут перепродают эти билеты на других сайтах. А с ботами мы бороться не можем, несмотря на то что они нам очень мешают и мы давно просили принять закон о досудебной блокировке «сайтов-зеркал».

Если открыть интернет и написать: «билеты в театр Вахтангова», то мы увидим три-четыре сайта, которые к театру не имеют никакого отношения, но продают наши билеты. Тем не менее они не нарушают наши авторские права, не используют наш логотип. Мы просили в Госдуме принять закон о досудебной блокировке тех, кто реализует билеты, не имея юридического договора с театром, но нам отказали. Поэтому мы с этими сайтами практически ничего не можем сделать. Инструментария борьбы с билетными спекулянтами, к сожалению, нет. Интернет-спекулянты постоянно перерегистрируются, надо отдать должное, что технологически они идут в ногу со временем, так как занимаются супервыгодным бизнесом, например, у нас билет стоит три тысячи рублей, а у них на сайте — 15 тысяч рублей.

Нас иногда упрекают, мол, почему мы не сделаем именные билеты, как в Большом театре. К сожалению, мы не можем, наше здание построено в 1949 году, в стиле сталинского ампира, у нас есть всего три входа в театр, и если мы введем именные билеты, то мы не начнем ни один спектакль вовремя. В Большом театре двадцать подъездов, там можно запустить зрителя по именным билетам, не создавая столпотворения.

Единственный нюанс — мы обязаны проверить документы, только когда запускаем зрителей по «Пушкинской карте», если билетер визуально определяет несовпадение по возрасту.

— Когда в театре Вахтангова планировались гастроли с актрисой Моникой Беллуччи, цена на билет доходила до 90 000 рублей. Некоторые зрители были возмущены ценовой политикой, это к тому, какие дорогие билеты в ваш театр.

— Во-первых, Монику Беллуччи приглашала коммерческая структура, и ценовую политику на ее спектакль мы не устанавливали. Во-вторых, самый дорогой билет у нас в театре стоит 10 000 рублей.

— «Московский театр Олега Табакова», которым руководит Владимир Машков, несколько лет назад пригласил к себе французскую звезду Фанни Ардан, цены на билет были очень лояльные и был сумасшедший аншлаг. Может быть, театр Вахтангова планирует пригласить европейскую актрису-звезду, например, Катрин Денев либо кого-то из известных зарубежных режиссеров?

— Когда народный артист СССР, художественный руководитель театра Михаил Ульянов 15 лет назад приглашал режиссера Римаса Туминаса быть главным режиссером театра, он сказал: «У нас есть труппа, я умоляю, не растеряй ее». И сегодня мы также выполняем заветы Михаила Александровича, наша труппа, как драгоценная шкатулка, и какая бы она тяжелая ни была, мы ее несем и бережем.

Численность труппы — 119 человек, сегодня играем порядка 1300 спектаклей в год, и мы будем эту труппу сохранять и укреплять. Если я увижу где-то потрясающего артиста и пойму, что он готов войти в труппу как штатная единица, то, пожалуйста. Как звезда на контракте — нет. Для этого есть другие театры.

Французских звезд на свою сцену, таких как Фанни Ардан или Катрин Денев, мы не будем приглашать. Потому что они приедут, блеснут талантом и уедут, а нам надо каждый день открывать двери театра и продавать билеты. И на кого пойдет зритель, если мы сегодня с вами не взрастим новых Ланового, Маковецкого, Князева, Гуськова, Вдовиченкова?

Очень важная для репертуарного театра задача — взращивать труппу, воспитывать следующее достойное актерское поколение. Ведь сделать из театра антрепризу за государственный счет — это так легко, разрушать вообще легче, чем создавать, а театр — он как карточный домик, может упасть в одно мгновение...

Если говорить о европейских режиссерах, то позвать иностранных граждан, оформлять разрешение на работу, платить за них огромные налоги я не вижу необходимости. На сегодня мы вообще не испытываем проблем с режиссерами, мы испытываем проблему, кому доверить труппу и огромный бюджет на выпуск спектакля. А универсального решения этой проблемы нет. Никто не скажет, кого позвать за режиссерский пульт, чтобы получился грандиозный спектакль.

Еще раз хочется отметить по поводу приглашенных артистов. У нас есть одна особенность: прежде чем подписать договор с приходящим режиссером, он должен проговорить, кого из артистов он видит в своих постановках, и должен получить на это согласие. И если он не получает, режиссеру рекомендуют либо что-то поменять, либо идти искать другой театр или другой материал. Мы категорически стоим на позиции — никаких приглашенных артистов в театре.

Весь репертуар мы отрабатываем собственными силами, иначе мы не сможем спланировать ни одни гастроли или составить наперед репертуар. А когда существует куча приглашенных артистов, тогда театр попадает от них в зависимость. А мы много гастролируем и не можем зависеть от приглашенных звезд.

— В театре им. Вахтангова в труппе сегодня 119 человек, довольно много, но, тем не менее, к вам мечтают попасть все выпускники театральных вузов. В этом году у них есть такие шансы?

— В первую очередь мы отдаем приоритет нашему училищу им. Щукина при театре Вахтангова, поэтому внимательно отсматриваем дипломные спектакли. И второе, у нас взаимоотношения с Министерством культуры, я всегда это подчеркиваю, очень прозрачные и очень четкие. Театр сам определяет штатную численность и берет столько артистов, сколько необходимо. В этом году мы планируем взять шесть новых человек в труппу, иначе играть такое количество спектаклей будет сложно. Совместно с главным режиссером театра Анатолием Шульевым и художественным советом театра скоро проведем просмотр. Нам очень нужны молодые и талантливые артисты!