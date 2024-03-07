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Forbes назвал Адама Сэндлера самым высокооплачиваемым актёром США за 2023 год

Его доход составил 73 млн долларов.

Forbes назвал Адама Сэндлера самым высокооплачиваемым актером США за 2023 год
© globallookpress

Он заработал их на создании проектов для стриминговой платформы Netflix. На экраны вышли две комедии с Сэндлером в главной роли, он также спродюсировал мультфильм «Лео».

Второе место заняла Марго Робби, заработавшая 59 млн долларов. На третьем оказался Том Круз с доходом 45 млн долларов.

В топ-10 также вошли Райан Гослинг, Мэтт Дэймон, Дженнифер Энистон, Леонардо Ди Каприо, Джейсон Стэйтем, Бен Аффлек, Дензел Вашингтон.

При составлении рейтинга учитывались не только гонорары, но и отчисления от кассовых сборов фильмов.

Актеры
Джейсон Стэйтем
Адам Сэндлер
Марго Робби
Бен Аффлек
Мэтт Дэймон
Дженнифер Энистон
Райан Гослинг
Леонардо ДиКаприо
Netflix