Forbes назвал Адама Сэндлера самым высокооплачиваемым актером США за 2023 год

Его доход составил 73 млн долларов.

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Он заработал их на создании проектов для стриминговой платформы Netflix. На экраны вышли две комедии с Сэндлером в главной роли, он также спродюсировал мультфильм «Лео».

Второе место заняла Марго Робби, заработавшая 59 млн долларов. На третьем оказался Том Круз с доходом 45 млн долларов.

В топ-10 также вошли Райан Гослинг, Мэтт Дэймон, Дженнифер Энистон, Леонардо Ди Каприо, Джейсон Стэйтем, Бен Аффлек, Дензел Вашингтон.

При составлении рейтинга учитывались не только гонорары, но и отчисления от кассовых сборов фильмов.