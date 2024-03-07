Forbes назвал Адама Сэндлера самым высокооплачиваемым актером США за 2023 год

Forbes назвал Адама Сэндлера самым высокооплачиваемым актёром США за 2023 год
Его доход составил 73 млн долларов.
Он заработал их на создании проектов для стриминговой платформы Netflix. На экраны вышли две комедии с Сэндлером в главной роли, он также спродюсировал мультфильм «Лео».
Второе место заняла Марго Робби, заработавшая 59 млн долларов. На третьем оказался Том Круз с доходом 45 млн долларов.
В топ-10 также вошли Райан Гослинг, Мэтт Дэймон, Дженнифер Энистон, Леонардо Ди Каприо, Джейсон Стэйтем, Бен Аффлек, Дензел Вашингтон.
При составлении рейтинга учитывались не только гонорары, но и отчисления от кассовых сборов фильмов.