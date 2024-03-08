Зендая пришла на премьеру «Дюны 2» в винтажном платье

Актриса Зендая посетила премьеру второй части фильма «Дюна», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

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Зендая позировала на ковровой дорожке в винтажном платье с глубоким декольте. Она также отказалась от лифчика. Образ дополнили серьги и браслеты. Ей сделали укладку с легкими локонами и макияж с угольно-черными стрелками и розовым блеском.

Несколько недель назад Зендаю засняли на свидании с актером Томом Холландом, с которым она встречается с 2021 года. Влюбленные были замечены в Лондоне. Папарацци успели сфотографировать знаменитостей после вечеринки, посвященной премьере второй части фильма «Дюна». Зендая вышла на публику в черном платье-комбинации, а ее бойфренд — в черном костюме с жилетом и футболкой. Том Холланд и Зендая вместе покинули мероприятие и отправились на свидание.

Ранее Зендая пришла на премьеру «Дюны 2» в платье с откровенным декольте.