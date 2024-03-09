Мария Кожевникова раскритиковала 8 Марта

39-летняя актриса Мария Кожевникова написала в своем микроблоге, что 8 Марта – странный праздник.

«Единственные, от кого принимаю этот странный праздник и радуюсь, – это мои дети. Их открытки такие трогательные, а цветы приятные. Для меня важны смыслы, и когда я начала углубляться во многие праздники, то поняла, что ничего общего с ними не имею, поэтому перестала отмечать. А некоторые из них, очень популярные, вообще противоречат моей вере и убеждениям», – пишет актриса.

Некоторые подписчики возразили актрисе, пишет "Комсомольская правда".

«Праздники нужны, особенно женщинам. Ведь это ещё один повод сказать человеку о своих чувствах, сделать приятное, подарить яркие эмоции», – пишут подписчики.

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