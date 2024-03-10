Умерла актриса из «Дикого ангела» Эстрела Новаиш

Португальская актриса Эстрела Новаиш умерла за пять дней до своего 71-летия. Причина смерти не уточняется. Об этом сообщил ее коллега Рикардо Кастро в социальных сетях.

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Отмечается, что актриса умерла утром во сне. Новаиш была известна благодаря сериалам «Дикий ангел», «Большая любовь», «Бельмонте», «Милая беглянка». Также она работала над созданием фильмов «Переплетенные судьбы» и «Сандра – мятежная принцесса».

Новаиш родилась в 1953 году. В 20 лет она стала соучредителем театральной труппы. Затем снималась в кино и сериалах. С 90-х годах была замечена только на телевидении. На ее счету более 90 работ в телевизионных проектах.

Ранее итальянский актер Анджело Никотра, который был известен работой в дубляже и озвучании, умер в Риме. Ему было 75 лет. Об этом сообщалось в отраслевой национальной ассоциации.