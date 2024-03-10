Жена Александра Петрова показала редкое фото с актером

Жена Александра Петрова, Виктория Антонова, показала поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкую фотографию с актером.

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Виктория Антонова выложила кадры, которые были сделаны во время отдыха в Риме. На одном из снимков актер и его супруга позировали в лифте гостиницы. Жена артиста была одета в белую рубашку, серые шорты и колготки. Она распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Александр Петров был запечатлен в костюме. Он целовал свою возлюбленную в щеку.

В сентябре прошлого года Александр Петров женился на Виктории Антоновой. Артист выложил в социальные сети фотографии с регистрации брака. По словам актера, он познакомился с возлюбленной случайно на улице. Супруга Петрова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

В феврале Александр Петров и Виктория Антонова посетили премьеру финальной части фильма «Лед», которая состоялась в московском кинотеатре «Октябрь». На мероприятии актер не сдержал чувств и поцеловал свою возлюбленную перед фотографами.