Умер «лицо итальянского кино» актер Джиджио Морра

10 марта скончался Джиджио Морра. В только что опубликованных некрологах Морра назван "лицом итальянского кино и телевидения".

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Джиджио Морра, актер театра, кино и сериалов, отошел в родном Неаполе в возрасте 78 лет. Вдова подтверждает печальное сообщение в соцсети.

"Любовь моя покинула меня. Он был милым, добрым человеком и великим актером. Я буду любить тебя вечно", - написала она.

Причина смерти не обозначатся.

Морра окончил Академию драматических искусств в Неаполе в 1966-м. Снимался с 1980-го: "Золотые грезы", "Место под солнцем", "Комиссар Монтальбано", "Гоморра", "Ребекка", "Спящая красавица" с Юппер, гарроне, "Моё тело вас закопает".