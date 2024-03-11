Названы самые красивые актрисы России

Более трети россиян (34%) назвали Екатерину Климову самой красивой и талантливой актрисой страны, следует из результатов проведенного NEWS.ru интернет-опроса. 13% опрошенных в Сети граждан отдали предпочтение заслуженной артистке России Светлане Ходченковой.

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В число самых красивых и талантливых актрис РФ, по мнению россиян, также вошли звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд (8%), сыгравшая главную роль в «Мастере и Маргарите» Юлия Снигирь (7%) и известная по фильму «Географ глобус пропил» Елена Лядова (7%). В рейтинг также попали актрисы Настасья Самбурская (6%), Паулина Андреева (5%), Кристина Асмус (3%) и Ирина Старшенбаум (2%).

Участие в анкетировании приняли 4,4 тысячи пользователей. Интернет-опрос носил анонимный характер.

Ранее россияне назвали главу Центрального банка РФ Эльвиру Набиуллину самой влиятельной женщиной страны. На втором и третьем месте проведенного NEWS.ru опроса расположились спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор ТНТ Тина Канделаки. В список самых влиятельных женщин страны также вошли гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.