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Названы самые красивые актрисы России

Более трети россиян (34%) назвали Екатерину Климову самой красивой и талантливой актрисой страны, следует из результатов проведенного NEWS.ru интернет-опроса. 13% опрошенных в Сети граждан отдали предпочтение заслуженной артистке России Светлане Ходченковой.

Названы самые красивые актрисы России
© Скрин Youtube

В число самых красивых и талантливых актрис РФ, по мнению россиян, также вошли звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд (8%), сыгравшая главную роль в «Мастере и Маргарите» Юлия Снигирь (7%) и известная по фильму «Географ глобус пропил» Елена Лядова (7%). В рейтинг также попали актрисы Настасья Самбурская (6%), Паулина Андреева (5%), Кристина Асмус (3%) и Ирина Старшенбаум (2%).

Участие в анкетировании приняли 4,4 тысячи пользователей. Интернет-опрос носил анонимный характер.

Ранее россияне назвали главу Центрального банка РФ Эльвиру Набиуллину самой влиятельной женщиной страны. На втором и третьем месте проведенного NEWS.ru опроса расположились спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор ТНТ Тина Канделаки. В список самых влиятельных женщин страны также вошли гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Актеры
Вызов
Географ глобус пропил
Екатерина Мизулина
Татьяна Бакальчук
Елена Лядова
Юлия Пересильд
Кристина Асмус
Тина Канделаки
Ирина Старшенбаум
Юлия Снигирь
Настасья Самбурская
Екатерина Климова
Валентина Матвиенко
Эльвира Набиуллина
Паулина Андреева
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Совет Федерации