Марго Робби элегантно рассталась с эрой «Барби»

После многомесячного пресс-тура, о котором написаны тысячи статей и даже целая книга, Марго Робби подошла к концу эпичного путешествия своей Барби.

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Для прощания с фильмом на церемонии вручения премии «Оскар» в 2024 году актриса и продюсер решили устроить кукле достойные «похороны».

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Звезда надела платье без бретелек с рюшами на бёдрах из мерцающей пайетками ткани, только что сошедшего с подиума Versace.

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Ей удалось скоординировать свои действия с номинанткой на звание лучшей актрисы второго плана Америкой Феррерой, которая была в розовом платье из цепного полотна от итальянского бренда.

Нам было интересно узнать, будет ли Робби изображать конкретную культовую куклу Барби, как она делала это неоднократно за последние несколько месяцев. Актриса побаловала поклонников избытком методичных нарядов: от юбочного костюма от Chanel до пижамы из страусиных перьев. Разумеется, все в разных оттенках розового!

Из-за забастовки SAG-AFTRA в пресс-туре фильма Робби была вынуждена отказаться от нескольких образов. Кажется уместным, что на «Оскар» звезда не стала выходить в очередном розовом платье, а решила завершить эту главу шикарным чёрным номером. Мы думаем, что Барби одобрила бы это блестящее прощание.