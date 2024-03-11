Звезда «Эйфории» повторила образ Мэрилин Монро

Американская актриса Сидни Суини повторила образ кинозвезды Мэрилин Монро и была обругана в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

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Для вечеринки Vanity Fair, организованной в честь кинопремии «Оскар», 26-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» выбрала шелковое платье в пол кремового цвета с глубоким декольте. В качестве украшений она надела тройное ожерелье с подвесками. При этом визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, уложили волосы в объемную прическу.

Читатели портала не оценили внешний вид девушки, о чем принялись писать в комментариях под материалом.

«Никто не может конкурировать с Мэрилин», «Еще одна яркая актриса, которая никогда не дотянет до Мэрилин. Балл за великолепное платье, которое очень подходит для вручения "Оскара"», «Ее образ даже не близок к Мэрилин», «Она сказала, что не хочет, чтобы ее сексуализировали, но в каждом наряде ее грудь является центром внимания», «Я категорически против этого образа», — возмущались они.

В январе юзеры раскритиковали британскую супермодель Кейт Мосс за образ Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Тогда 50-летняя манекенщица снялась в рекламе косметического бренда Charlotte Tilbury. На размещенных кадрах она предстала в ярко-розовом облегающем мини-платье без бретелей, в оперных перчатках, с массивным колье на шее и серьгами-подвесками.