Умер актер из «Хозяйки тайги» и «Русских денег» Олег Рябцов

Ушел из жизни советский и российский актер театра, кино и ТВ Олег Рябцов, заслуженный артист Узбекской ССР и Российской Федерации.

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Олег Игнатьевич Рябцов родился в Иванове в 1939 году. Работал в Ивановском областном драмтеатре артистом вспомогательного состава, там же учился в студии - при театре. С 1959 года был переведен в основной состав труппы.

В 1962-1963 годах служил в Петропавловск-Казахстанском театре, в 1963-1964-м - в Рязанском областном драматическом театре, с 1964 по 1966 год работал в Борисоглебском, а с 1966 по 1968 год - в Мичуринском драматическом театре. С 1968 по 1985 год актер служил в Ферганском областном драматическом театре.

В 1980-м был удостоен звания заслуженного артиста Узбекской ССР.

В Кинешемском драматическом театре Олег Игнатьевич работал с 1985 года, на его сцене сыграв около ста ролей - в постановках по Чехову, Мольеру, Островскому, Шекспиру.

Среди многочисленных наград актера - "За лучшую мужскую роль в спектакле", "За вклад в развитие театрального искусства в городе", "За работу с детскими театральными коллективами", другие.

Артиста постоянно приглашали работать в фильмах и сериалах, которые снимались в Кинешме. В его фильмографии - "Русские деньги" по Островскому и криминальный сериал "Хозяйка тайги".

О дате и времени церемонии прощания с артистом сообщат дополнительно, сообщили в пресс-службе Кинешемского драматического театра.