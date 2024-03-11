Чем сейчас занимается Нина Усатова

Народная артистка России Нина Усатова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни, какие новости выходили?

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Чем известна Усатова

Нина Усатова родилась 1 октября 1951 года в поселке Малиновое озеро Алтайского края. Училась на режиссерском факультете Московского высшего театрального училища им. Б.В.Щукина.

«На мой путь меня направили героини Нонны Мордюковой. Это настоящие женщины. Сильные и слабые одновременно, любвеобильные, дающие тепло, способные на подвиг и на ласку... Когда поступила, то каждый вечер бегала в концертные залы и театры. Пересмотрела все спектакли, какие были. Старалась впитывать как можно больше. Я старалась все успеть, потому что в профессию пришла поздно», — вспоминала Усатова.

В кино она дебютировала в 1981 году в картине «Куда исчез Фоменко?». Также артистка снималась в проектах «Голос», «Подвиг Одессы», «Обида», «Холодное лето пятьдесят третьего..,», «Фонтан», «Штаны», «Анекдоты», «Увидеть Париж и умереть», «Мусульманин», «Зал ожидания», «Дикарка», «Бедная Настя», «Мастер и Маргарита», «Гибель Империи», «Дочки-матери», «Поп», «Сделано в СССР», «1943», «Экипаж», «За счастьем» и других.

Всего в фильмографии Усатовой более 100 работ.

«Все роли и учат, и направляют, и заставляют задуматься. Героини входят в тебя, и ты отдаешь им частицу себя. Когда я через какое-то время смотрела „Мусульманина“, увидела в героине свою маму: ее повадки, как она смотрит, жалеет, любит, строгость наводит. Вот как интересно!» — отмечала она.

Что известно о личной жизни Усатовой

Нина Усатова замужем за лингвистом Юрием Гурьевым. У супругов есть сын Николай, который родился в 1987 году.

«Сын никогда не хотел стать актером, хотя дружит со всеми моими коллегами. Он понимает актерский быт и с большим юмором к нам относится. Но выбрал совершенно другой путь», — рассказывала актриса.

По данным СМИ, Гурьев и Усатова живут в разных городах, поскольку он не собирается покидать Тулу. Супруг приезжает к артистке в Санкт-Петербург, иногда сопровождает ее на съемках, но переезжать из родного города не планирует.

«У Юры и Нины гостевой брак. Чем дольше расставание, тем приятней встреча. Она — истинная артистка и только на сцене по-настоящему счастлива», — объясняла подруга звезды Зоя Буряк.

В 2019 году сын Гурьева и Усатовой женился.

«Женить Колю Нина Николаевна мечтала давно. Он у нас парень свободолюбивый и долго считал холостяцкий образ жизни самым лучшим. А три года назад познакомился с Катей Поповой и влюбился», ― рассказывала СМИ подруга семьи Оксана.

Свадьба прошла в Санкт-Петербурге. На него были приглашены только родственники и близкие друзья. Мероприятие вел Андрей Ургант.

«Было весело, гуляли до темноты», ― отмечал он.

Супругой Николая стала девушка по имени Екатерина. Вместе влюбленные окончили государственный университет по специальности юриспруденция. Сейчас он работает по профессии, а избранница предпочла заняться собственным делом и печь торты на заказ дома.

Чем сейчас занимается Усатова

Нина Усатова продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в спектакле «Слава».

В 2023 году актриса также снялась в проекте «До звезды».

Свободное время Усатова проводит на даче под Санкт-Петербургом.