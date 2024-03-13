Ургант вернулся в кино после трехлетнего перерыва

Телеведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) черно-белую афишу фильма «Во сне ты горько плакал» режиссера и журналиста Николая Солодникова.

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Пост Урганта набрал свыше 88 тыс. лайков. На кадре шоумен едет на велосипеде с ребенком. Телеведущий сопроводил публикацию эмодзи с кинокамерой, не поделившись деталями своей роли. Премьера фильма запланирована на 2024 год, однако точная дата релиза пока не объявлена.

Это первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходит в эфир. Последним на сегодняшний момент фильмом, в котором он снялся, стала новогодняя комедия «Елки-8».

В октябре 2023 года отец Урганта Андрей заявил, что шоу «Вечерний Ургант» убрали из сетки вещания на «всякий случай». Актер также подчеркнул, что его сын «никуда не уезжал» из России. Он назвал хейтеров Урганта мерзавцами, доносчиками и подлецами.

В марте 2024 года телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, что Иван Ургант живет в России и работает продюсером. Он заявил, что шоумен находится в не очень хорошем настроении из-за отсутствия съемок.