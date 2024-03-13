Николас Кейдж выразил восхищение талантом Брэдли Купера

На премьере своего нового фильма «Аркадиан» на фестивале South By Southwest в Остине, Техас, Николас Кейдж поделился своим восхищением работой Брэдли Купера, с которым он встретился на церемонии вручения премии Оскар в Голливуде на предыдущий вечер. Кейдж отметил, что был глубоко впечатлен усилиями Купера над фильмом «Маэстро». Актёр «Диких сердец», который пришёл на предварительную вечеринку «Оскара» в компании своей жены Рико Шибаты, выразил свой энтузиазм к будущему сотрудничеству с Купером и описал его как выдающегося актёра с внушительными достижениями в своей карьере, пишет boda.

© Кадр из фильма "Цвет из иных миров"

Кейдж также выразил мнение о том, что Купер вложил значительные усилия в свои проекты, следуя совету Джерри Льюиса о том, что настоящий режиссёр должен сам исполнять главную роль в своём фильме, заниматься его режиссурой, созданием музыки и монтажом. Было отмечено, что Купер получил номинации на награды за лучшую мужскую роль и лучший оригинальный сценарий, который он разделил с Джошем Сингером, за его вклад в «Маэстро». Несмотря на номинации актёрского состава и съёмочной группы на семь премий за их работу над фильмом, они не смогли выиграть ни одной.

В настоящее время Кейдж готовит «Аркадиан» к широкому выпуску, который был срежиссирован Беном Брюером. Мэнди Стар была одной из первых, кто присоединился к проекту, первоначально названному «Песок и камни», в октябре 2022 года. Позже, в следующем месяце, к актёрскому составу были добавлены Джейден Мартелл, Максвелл Дженкинс и Сэди Совералл. «Аркадиан» разворачивается в постапокалиптическом мире и сосредотачивается на отце, защищающем своих сыновей-подростков от злых сил. Производство фильма проходило в Дублине, и съёмочная группа завершила свою работу в феврале прошлого года.