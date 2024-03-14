Актриса Оливия Манн рассказала о борьбе с агрессивным раком груди. Об этом пишет Page Six.

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По словам звезды «Людей Икс: Апокалипсис», рак у нее нашли в апреле 2023 года. Ей пришлось удалить обе груди.

При этом Манн и ее сестра сдавали тест на предрасположенность к разным типам онкологических заболеваний за два месяца до диагноза, и результаты были чистыми, однако врач порекомендовала 43-летней актрисе пройти дополнительное обследование.

Всего за последние 10 месяцев Манн перенесла четыре операции.

«Еще вчера я чувствовала себя прекрасно, а на следующее утро проснулась в больнице после 10-часовой операции», — вспоминает о мастэктомии Манн.

Актриса поблагодарила за поддержку супруга Джона Мулани, который, когда она восстанавливалась, приносил ей фотографии их 3-летнего сына Малькольма в рамочках. Эти снимки были первым, что видела Манн, просыпаясь по утрам.

Накануне у сына модельера Вячеслава Зайцева Егора заподозрили онкологическое заболевание.

По данным СМИ, в ходе обследования врачи обнаружили у него образования в толстом отделе кишечника, что осложняется тяжелой формой анемии, от которой страдает Зайцев.