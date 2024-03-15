Многие мечтают о популярности и славе, но мало кто понимает, что существует ряд минусов, которые мешают спокойно жить. Так, с неприятными последствиями славы столкнулся Рузиль Минекаев. Парень стал известен благодаря сериалу «Слово пацана».

Актер признался, что сам не ощущает себя знаменитостью, но он уже сполна ощутил обратную сторону популярности. Например, у парня неожиданно появились дальние родственники, а знакомые «оживились» и стали звать на встречи.

Рузилю сейчас довольно сложно приезжать в свой родной город. Население Нулата около 30 тысяч человек. Там многие знают дом, где жил актер. Неугомонные поклонники стучат в двери, окна и не дают спокойно отдохнуть артисту. Такой повышенный интерес сильно напрягает Рузиля. Он испытывает стресс.

«Съездил домой недавно — это был кошмар. Много незнакомых людей заходило во двор, звонили, а если им не открывали, стучали в окна», — вспоминает Рузиль во время беседы с Лаурой Джугелией.

Не нравится артисту и внимание журналистов. Если сначала ему было интересно отвечать на вопросы, то потом повторять одно и то же ему надоело. Рузиль рад, что смог построить семью до популярности, так как сейчас ему было бы очень сложно найти ту единственную.