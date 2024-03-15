Топ-5 необычных ролей Никиты Кологривого

Российский актер Никита Кологривый обрел невероятную популярность после того, как сыграл Кащея в сериале «Слово пацана». Когда-то парень увлекался боксом, мечтал стать тренером и о кино не задумывался. Теперь его можно встретить в разных экранных проектах. О самых неожиданных киноработах актера и интересных фактах его биографии – в материале «ФедералПресс».

Непростое детство

Никита Кологривый родом из Новосибирска, однако после развода мать забрала мальчика и увезла на Украину. Никита не был примерным мальчиком. Он учился в русскоязычной школе, а на улицах освоил украинский. В одном из своих интервью актер рассказывает, что мир, в котором ему приходилось расти, отчасти напоминал тот, что режиссер показал в картине «Слово пацана».

Неизвестно, кем бы вырос Никита Кологривый в дальнейшем, но, к счастью, его мать заметила, что сын попал в плохую компанию, и отправила парня к его отцу. Правда и там будущему актеру приходилось не сладко – в школе над ним всячески издевались и дразнили. Тогда отец, служивший в Афганистане, привел сына в секцию бокса и привил правило: уметь постоять за себя в любой ситуации.

С самого детства Кологривый был заряжен на творчество: вел свою радиопередачу, играл в КВН и занимался битбоксом. Он любил сцену и без особого труда поступил в Новосибирский театральный институт, где понял, что нашел свое ремесло. Правда, спустя полгода его оттуда выгнали за драки. В итоге спустя два года сибиряк поехал в Москву, где поступил в ГИТИС и быстро влился в мир кинематографа. Сейчас Никите Кологривому нет и 30 лет, а у него – более полусотни работ в кино. Правда, лишь картина «Слово пацана» принесла ему настоящую популярность.

Вспомним другие работы Никиты Кологривого, которые заслуживают не меньшего внимания.

ТОП-5 необычных ролей

«Жги»

В российском музыкальном драматическом фильме режиссера и сценариста Кирилла Плетнева Никита Кологривый сыграл роль Жлоба. Действие фильма разворачивается в женской колонии: в одной из сцен надсмотрщик по кличке Жлоб, которого и сыграл Кологривый, стоит «на стреме», пока его приятель пытается изнасиловать заключенную.

Перед тем, как пойти на кастинг, актер сбрил кудри и неожиданно для себя попал в образ.

«Зема»

Одна из самых оригинальных ролей Кологривого – образ мажора Макса в веб-сериале «Зема». Картина повествует о разборках пензенских пацанов. Согласно сюжету, персонаж Кологривого – заклятый враг главного героя Земы. Макс продает наркотики и держит в страхе весь город. В итоге продюсеры решили выпустить спин-офф о том, как Макс стал зарабатывать на букмекерских ставках и погрузился в преступный наркобизнес. Съемки завершились в марте прошлого года, а Никита Кологривый не только сыграл главного героя, но и сумел дебютировать в качестве креативного продюсера.

«Два холма»

Своим кумиром Никита Кологривый считает Николая Караченцова. Актер и правда идет по его стопам, предпочитая характерные роли героическим образам. Одним из прорывов кинокритики называют работу «Два холма», где Кологривый сыграл Геру. Это некий Иван-дурак, который отправляется в тридевятое царство, чтобы спасти царевну и заслужить ее расположение. Женщины объединяются и создают идеальное общество, где каждая из них может найти дело себе по душе. Герой Кологривого встречает одну из жительниц экогорода Раду, в результате чего спокойный женский мир рушится. После выхода сериала в 2022 году актер обрел популярность.

«Жизнь по вызову»

Один из популярных кинопроектов, в которых снялся Никита Кологивый – сериал «Жизнь по вызову», премьера которого состоялась в 2022 году. По сюжету речь идет об эскорт-индустрии. На владельца одного из эскорт-агентств объявляется охота. Рискуя потерять все, включая свою жизнь, герой пытается разобраться в происходящем и первым нанести удар. В этом фильме Кологривый сыграл не главную роль (главная роль досталась актеру Павлу Прилучному. – Прим. ред.). Его герой – Антон, сестра которого попадает в бизнес эскорт-услуг. Желая вызволить ее оттуда, персонаж артиста сам становится частью этого мира.

Многосерийная драма «Лихорадка» создана на основе реальных событий 2014–2015 годов, когда в странах Западной Африки вспыхнула эпидемия Эболы. Кологривый сыграл в фильме одну из ведущих ролей – медика Родиона Карташева. Актер рассказывает, что съемки проходили в Кении, ему удалось пообщаться с туземцами.